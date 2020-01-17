 "Укрэнерго" настаивает на законности счетов за экспорт электроэнергии ДТЭК Ахметова

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" в ответ на обвинения представителей "ДТЭК Энерго" в том, что компания якобы незаконно включает в счета для оплаты тарифа на передачу объемы экспорта и импорта, передает БизнесЦензор.

В частности, представители ДТЭК утверждали, что ни один регуляторный акт не устанавливает обязанностей по оплате передачи электроэнергии при осуществлении экспортных операций.

В свою очередь "Укрэнерго" указывает, что в соответствии Кодексом системы передачи (КСП), Договор о предоставлении услуг по передаче электрической энергии устанавливает обязанности и права сторон при осуществлении его экспорта, импорта и транзита электроэнергии.

При этом тариф на передачу во втором полугодии 2019 года был рассчитано с учетом объемов экспорта электрической энергии.

"Услуга по передаче при осуществлении экспорта электроэнергии фактически предоставляется, и доход от нее был учтен при расчете тарифа на эту услугу", – сказано в сообщении.

В то же время ввиду наличия у отдельных контрагентов "Укрэнерго" вопросов о необходимости оплаты за передачу объемов экспорта электроэнергии, компания обратилась за разъяснениями к НКРЭКУ.

В своем разъяснении регулятор отметил, что "поскольку экспортеры электроэнергии фактически получают услуги по передаче и пользуются сетями оператора системы передачи для транспортировки электроэнергии к энергосистеме страны, в которую осуществляется экспорт электроэнергии, они должны оплачивать услуги по передаче в объемах экспортируемой электроэнергии".

"Итак, поскольку Кодекс системы передачи прямо указывает на то, что договор на услуги по передаче устанавливает обязанности сторон при осуществлении экспорта электроэнергии, а объемы передачи при экспорте учтены при установлении тарифа на передачу, то НЭК "Укрэнерго" имеет все основания для выставления счетов за услуги по передаче с учетом объемов экспорта электроэнергии", – подчеркивается в сообщении.

В то же время в "Укрэнерго" констатируют, что в части счетов за передачу при импорте электроэнергии в письме НКРЭКУ указано, что услуги по передаче при импорте электроэнергии оплачивают участники рынка: поставщики, операторы систем распределения, производители или конечные потребители. Поэтому импортеры электроэнергии не платят за услуги передачи электроэнергии при импорте. Соответственно, "Укрэнерго" не выставляет объемы импорта в счетах на передачу, и сделала перерасчет платежей за соответствующие периоды всем участникам рынка, которым ранее учитывала эти объемы.

При этом в компании отмечают, что в НКРЭКУ продолжаются публичные обсуждения изменений в Кодекс системы передачи, которые должны окончательно решить вопросы, касающиеся оплаты услуг передачи при экспорте электроэнергии.

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Как сообщалось ранее, компании группы ДТЭК Рината Ахметова в конце 2019 года накопили долг за услуги передачи энергии перед государственной компанией "Укрэнерго" в размере 544,48 млн грн.

Самый большой долг в размере 362,5 млн грн накопило D.Trading, которое перестало платить за транспортировку электроэнергии магистральными линиями в ноябре.

В свою очередь в компании D.Trading заявили, что информация о прекращении платежей D.Trading за передачу электроэнергии не соответствует действительности, а долг который приписывается компании, связан по операциям экспорта и импорта электроэнергии.

D.Trading считает, что этот вопрос не урегулирован должным образом, указав на то, что сегодня проходят открытые публичные обсуждения внесений изменений в Кодекс системы передачи в части установления такой оплаты на услуги по передаче при экспорте электроэнергии.