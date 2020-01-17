 Четыре страны могут заинтересоваться хранилищами газа в Украине, – Оператор ГТС

Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС" Украины Сергей Макогон в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Развитие регионального сотрудничества должно стать одним из приоритетов энергетической политики Украины на ближайщие годы. У нас есть значительные инфраструктурные возможности, которые на данный момент не полностью используются", – написал Макогон.

Он отметил, что украинские хранилища газа являются крупнейшими в Европе, но на данный момент используются менее чем на 50%.

"Нашим соседям могут быть интересны наши услуги по хранению газа, в частности, для Польши, которая заявила о планах расширения собственных хранилищ газа. Есть потребность и в Молдове, Румынии и Венгрии", – считает Макогон.