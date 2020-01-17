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 Нацбанк разработает стратегию участия в торгах на вторичном рынке ОВГЗ

Национальный банк Украины планирует разработать стратегию участия в торгах на вторичном рынке облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) до конца 2020 года.

Это предусматривает Стратегия развития финсектора до 2025 года, опубликованная на сайте регулятора, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, регуляторы финсектора планируют к концу следующего года уменьшить количество ОВГЗ в обороте и увеличить количество выпусков.

Вместе с тем цели регуляторов финсектора включают плавный переход к выпуску ОВГЗ только в национальной валюте, который должен завершиться к концу 2024 года.

Кроме того, Стратегия предусматривает обеспечение включения ОВГЗ в индекс JP Morgan GBI-EM и проведение аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма на международных торговых платформах до конца 2024 года.

Согласно Стратегии, в ближайшие пять лет регуляторы финсектора также планируют обеспечить доступ нерезидентов к первичному рынку ОВГЗ через международный депозитарий.

Стратегические цели до 2025 года включают в себя внедрение расчета кривой доходности государственных облигаций Украины на постоянной основе, а также наличие торговой платформы для налаживания твердого анонимного ценообразования на рынке ОВГЗ, которая обеспечит не менее 30% среднедневного объема торгов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170555
 
 
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