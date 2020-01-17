 "Портинвест" Ахметова недоплачивает государству $40 миллионов в год из-за махинаций с линейными скидками

Как сообщает УНИАН в материале "Воображаемые линии", ежегодно "Портинвест" недоплачивает государству как минимум $40 млн, а в коррупционной схеме, вероятно, задействована верхушка Администрации морских портов (АМПУ), передает БизнесЦензор.

Как указывают авторы материала, в мировой морской практике линейное судоходство имеет три основных признака: постоянный маршрут, постоянные тарифы и постоянное расписание. Порты заинтересованы в том, чтобы к ним чаще заходили линейные суда, а потому операторам линий предоставляется так называемая линейная скидка – в Украине это 20% от ставки портового сбора.

В "Перечне линий заграничного плавания" на веб-сайте АМПУ есть 4 линии, для которых морским агентом является крупный украинский стивидор ООО "Портинвест Лоджистик": Novamar Line, Ferro Line, Nova Met Line и Fayette Line Services.

При этом лишь один из них, Nova Met Line, имеет в графе "Обязательные порты судозаходов линии" более одного порта. В остальных случаях указано по одному обязательному порту (Мариуполь, Южный и Николаев) и по несколько десятков факультативных.

"Мы посмотрели на локацию 3 судов из 15 заявленных в линии Fayette Line Services 15 января 2020 года. Сервис Marine Traffic демонстрирует, что ни одно из них не находится ни в обязательном, ни в факультативном порту следования линии, не направляется к ним и не было в недавнее время", – выяснили журналисты.

По мнению авторов статьи, эти и другие признаки позволяют сделать вывод о том, что морские линии "Портинвеста" существуют лишь на бумаге.

"Как же "Портинвесту" удалось зарегистрировать несколько линий с явными признаками фиктивности? Ответ прост: компания практически не нарушает инструкцию – но сама инструкция с большой вероятностью писалась именно под интересы "Портинвеста". Такое "сотрудничество" вполне объяснимо: журналисты неоднократно писали о связи исполняющего обязанности председателя АМПУ Райвиса Вецкаганса с директором "Портинвеста" Александром Смирновым", – отмечает УНИАН.

Как сообщалось, профсоюзы портовиков Одессы и Черноморска неоднократно проводили акции протеста с требованием выбрать нового председателя АМПУ на прозрачном конкурсе. А в конце 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в помещениях АМПУ, его филиалах и по месту жительства должностных лиц АМПУ в Киеве, Одессе и Одесской области.

Обыски проходили в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности, предоставления противоправных преференций иностранной компании.

В интервью БизнесЦензор министр инфраструктуры Владислав Криклий говорил, что "есть много замечаний по АМПУ, где звучит фамилия нынешнего руководителя Райвиса Вецкаганса", а также анонсировал проведение конкурса на должность председателя АМПУ в начале 2020 года.