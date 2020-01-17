 Прокуратура ликвидировала связанную с экс-нардепом незаконную табачную фабрику

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, во время обысков в местах изготовления и хранения продукции изъято более 150 тонн сырья, почти 40 тыс. пачек табачных изделий общей стоимостью более 200 млн грн, передает БизнесЦензор.

По версии следствия, несколько человек организовали незаконное производство сигарет на оборудовании табачной фабрики. Для этого они покупали сырье низкого качества, из которого изготавливали неучтенные табачные изделия без марок акцизного налога. Товар продавали через дилеров по всей Украине. Большинство продукции готовилась на экспорт за границу.

Как уточнил в прокуратуре, обыски прошли в рамках уголовного производства по ч. Ч. 1, 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, транспортировка с целью сбыта и сбыт подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 199 (приобретение, хранение и сбыт поддельных марок акцизного налога) УК Украины

О ликвидации нелегальной табачной фабрики на Днепропетровщине также сообщает пресс-служба ГФС в Полтавской области.

Ведомства не уточняют место проведения обысков, однако на оперативных фото пресс-службы прокуратуры видны упаковки для сигарет с надписью Marshall. Сигареты с таким названием выпускает ООО "Юнайтед табака" (Желтые Воды, Днепропетровская обл.).

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Как сообщалось, ранее журналисты установили, что табачная фабрика "Юнайтед табако", которая в 2017 году начала работу в Желтых Водах на Днепропетровщине, выпускает сигареты с поддельными акцизными марками.

Фабрика открылась при содействии на то время народного депутата от "Народного фронта" Олега Крышина. Также причастен к управлению предприятием Николай Журило, близкий к "Народному фронту".

Кроме того, выяснилось, что экс-супруга судьи Артура Емельянова, с которой он поддерживает отношения, вкладывает деньги в этот табачный бизнес.

В сентябре 2018 года управление Государственной фискальной службы в Днепропетровской области открыло уголовное производство по факту приобретения должностными лицами ООО "Юнайтед табако" поддельных марок акцизного сбора с целью использования при изготовлении табачной продукции.

Однако в январе 2019 года прокуратурой Днепропетровской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики Национальной полиции в области провела обыски на фабрике в городе Желтые Воды, заявил о разоблачении подпольного производства табака с поддельными марками акцизного налога европейского образца.

Уже в ноябре 2019 года Служба безопасности провела обыски как на фабрике в Желтых Водах, так и в офисах налоговой и фискальной служб Днепропетровской области. В СБУ заявили, что налоговики вступили в сговор с производителями нелегальных сигарет и "прикрывали" противозаконный бизнес. Во время обысков на месте производства и хранения "левой" продукции правоохранители изъяли 35 тонн табака.