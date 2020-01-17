 Флот "Нибулона" перевез за год рекордные 3,8 миллиона тонн грузов

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию компании, передает БизнесЦензор.

С начала навигации флот компании, который сегодня насчитывает 77 единиц, совершил 930 рейсов, транспортировав по внутренним водным путям более 3,8 млн тонн грузов, что превышает показатель предыдущего года на 35%.

Более 3 млн тонн грузов было перевезено по Днепру и Бугско-Днепровско-лиманскому каналу, и около 800 тыс. тонн – по Южному Бугу.

Кроме зерна, судоходная компания перевозила металлопродукцию, железобетонные плиты, песок, сваи, херсонские арбузы и дыни.

По итогам 2019 года компания "Нибулон" отгрузила около 5,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Таким образом компании удалось побить 10-летний рекорд, на 8% увеличив годовой объем экспорта. Также в компании проинформировали, что в планах компании на 2019/2020 маркетинговый год – отгрузить 6 млн тонн продукции (в 2018/2019 МГ было отгружено 5,2 млн тонн).