 "Укрзализныця" подписала меморандум о партнерстве с UNIC

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

От "Укрзализныци" меморандум о партнерстве подписали председатель правления общества Евгений Кравцов и член правления Желько Марчек, от UNIC – председатель Исполнительного комитета Иван Сакаль и глава Секретариата Гаяне Каракашян.

По словам Кравцова, такое партнерство для компании является не только требованием современности.

"Сотрудничество с UNIC является еще одним важным шагом к борьбе с коррупцией и повышению прозрачности нашей компании. Это сверхважно в условиях либерализации рынка железнодорожных перевозок, которая открывает для Украины новые пути на европейские рынки", – отметил Кравцов.

Директор Офиса по антикоррупционной деятельности, Уполномоченный по реализации антикоррупционной программы АО "Укрзализныця" Игорь Шевченко рассказал, что приобщение к партнерству с UNIC было одной из приоритетных задач Офиса по антикоррупционной деятельности "Укрзализныци" в 2019 году.

"Сейчас в компании мы выстраиваем систему предотвращения и противодействия коррупции, в отличие от модели, которая сосредоточена в основном на выявлении уже совершенных коррупционных нарушений. Поэтому для "Укрзализныци" как для компании государственного сектора очень ценной будет методологическая и экспертная помощь UNIC в вопросах развития комплаенса, в том числе антикоррупционного", – отметил Шевченко.

Партнерство с UNIC поможет "Укрзализныце" успешно достичь таких стратегических целей, как прозрачность и порядочность ведения бизнеса, устранения коррупции и злоупотреблений, достижения и удержания прочной финансовой позиции компании, более широкое привлечение европейских партнеров и международных инвесторов.

Всеукраинская сеть добропорядочности и комплаенса (UNIC) – инициатива для бизнеса, который стремится работать прозрачно. UNIC начата 19 мая 2017 года Советом бизнес-омбудсмена при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Организации экономического сотрудничества и развития с целью продвижения идеи этичного и ответственного ведения бизнеса. Компании-участники UNIC соглашаются поддерживать хорошую деловую репутацию и постоянно совершенствовать собственные стандарты комплаенса в соответствии с лучшими международными практиками. Участники Сети – более 50 украинских и международных компаний, которые охватывают более 50 городов с общим количеством более 100 тыс. сотрудников.