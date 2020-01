 Нацкомиссия по ценным бумагам изучит покупку китайской BOCE биржи ПТФС

Об этом сообщил глава комиссии Тимур Хромаев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вопрос находится в процессе согласования", – сказал Хромаев, указав на необходимость получить информацию о конечных бенефициарах покупателя.

Хромаев затруднился спрогнозировать, как отразится эта сделка на развитии биржи и обсуждаемом проекте централизации биржевого фондового рынка Украины.

Как сообщалось, ПФТС 3 января сообщила о получении в этот день информации о вхождении BOCE (Hong Kong) Co. Limited, в 2017 году ставшей владельцем "Украинского банка реконструкции и развития" (УБРР), в число акционеров украинской биржи с долей 49,9%.

Одновременно из состава акционеров биржи вышли Primeview LTD (8,49%), Dakal LTD (9,37%), Crookston Limited (9,06%, все - Белиз) и Boline LTD (9,22%, Маршалловы острова), компания Parvana LTD (Маршалловы острова) снизила свою долю с 8,9% до 0,12%, а "Альтана Инвестмент Менеджмент" увеличила с 2,3% до 5,1%.

Выручка биржи ПФТС за январь-сентябрь 2019 года сократилась в 2,5 раза – до 3,62 млн грн, а чистый убыток вырос в 5,1 раза – до 1,42 млн грн.

Активы биржи за девять месяцев этого года уменьшились на 21,3% – до 44,71 млн грн, а собственный капитал – на 21,5%, до 43,39 млн грн.

В 2019 году на ПФТС было заключено 13,79 тыс. контрактов, а их сумма выросла по сравнению с предыдущим годом на 0,7% – до 114,9 млрд грн, что составило 38% от объема торгов на всех биржах страны. По этому показателю ПФТС продолжает отставать от биржи "Перспектива" (Днепропетровск), на которой в минувшем году было заключено 8,96 тыс. договоров на 186,4 млрд грн, но существенно опережает "Украинскую биржу".

Основной объем торгов на ПФТС, как и на "Перспективе", обеспечили облигации внутреннего госзайма – 10,29 тыс. сделок на 108,4 млрд грн.