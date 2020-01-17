 Китай увеличил производство стали до рекордного 1 миллиарда тонн

Согласно данным Национального бюро статистики Китая, в декабре прошлого года выпуск стали вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 84,3 млн тонн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечает Bloomberg, выпуск стальной продукции в КНР по итогам года повысился на 9,8%, до 1,2 млрд тонн. В декабре этот показатель вырос на 11,3%, до 104,33 млн тонн.

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Как сообщалось, ранее Китайская ассоциация чугуна и стали (CISA) объявила, что Китай в 2020 году запретит ввод новых сталелитейных мощностей.