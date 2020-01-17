[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.02 26.49
 Технологии
  53  0
Все про:искусственный интеллект (42) Минцифры (27)

 Минцифры создало совет по вопросам искусственного интеллекта

Министерство цифровой трансформации Украины сформировало экспертный комитет по вопросам развития сферы искусственного интеллекта.

Об этом говорится в сообщении Минцифры в Facebook, передает БизнесЦензор.

В состав комитета входят представители бизнеса, украинских и зарубежных IT-компаний, сферы здравоохранения и медицины.

Минцифры подчеркнуло, что искусственный интеллект важен прежде всего для национальной безопасности Украины, образования и экономики.

"Увеличение количества в Украине квалифицированных инженеров в областях Computer vision, Machine learning, Big data, Neuro-Linguistic Programming является критически необходимым. Иначе Украина еще долго не сможет догнать современность развитых стран. Искусственный интеллект – одна из составляющих капитализации современных корпораций. Без данных и их обработки с помощью искусственного интеллекта украинский бизнес не имеет шансов быть замеченным на мировой карте", – сказано в сообщении.

Приоритетами своей работы экспертный комитет определил:

  • создание стратегии развития ИИ-сферы в Украине, выполнение которой будет способствовать разработке полезных проектов, инициатив и программ и интеграции достояний ИИ в сферу госуправления;
  • увеличение количества ИИ-инженеров и предпринимателей в Украине;
  • присоединение Украины к международному сообществу ИИ, в частности – помощь украинским представителям в возможности участвовать в международных конференциях и программах по развитию сферы ИИ;
  • стимулирование украинского бизнеса использовать достояние ИИ.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170534
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТехнологии
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Иран Кабмин Киев отставка Офис генерального прокурора
 
 
 
 
 
 вверх