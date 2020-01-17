 Глава Администрации морских портов решил уйти с занимаемой должности

Об этом Вецкаганс заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"На конкурс я подаваться не буду. К сожалению, пока нет предпосылок и условий, которые позволят реализовать те профессиональные задачи, которые я вижу перед собой на этой должности, чтобы перестроить украинскую портовую отрасль по лучшим европейским моделям, для чего меня, собственно, и приглашали", – сказал глава АМПУ.

В то же время Вецкаганс подчеркнул, что временный статус налагает существенные ограничения на работу руководителя любой компании. Это, в первую очередь, отражается на эффективности управления госпредприятием. Поэтому он всецело одобряет проведение указанного конкурса.

Среди причин решения об уходе с должности Вецкаганс, в частности, назвал динамичную дивидендную политику государства, существенно влияющую на работу компании.

"Три года я периодически сталкивался с тем, как прекрасные заявления и инициативы на высоком государственном уровне о необходимости долгосрочного развития инфраструктуры разбивались о задачи правительств наполнять бюджет страны здесь и сейчас", – отметил руководитель АМПУ.

В то же время топ-менеджер отметил, основным трендом в ближайшие годы станет дальнейшая интеграция транспортной сети Украины в транспортную сеть Евросоюза.

"И здесь мой опыт работы в условиях обоих рынков и бизнес-моделей будет очень полезен. Поэтому я остаюсь работать в Украине. Скорее всего, это будет частный сектор", – сказал Вецкаганс.

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Как сообщалось, в конце декабря 2019 года набсовет АМПУ принял решение привлечь профессиональную рекрутинговую компанию для проведения запланированного на начало 2020 года конкурса на должность главы государственного предприятия.

Напомним, детективы НАБУ вместе с СБУ 27 декабря осуществили обыски в помещениях АМПУ, его филиалах и по месту жительства должностных лиц АМПУ в Киеве, Одессе и Одесской области.

Обыски проходили в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности, предоставления противоправных преференций иностранной компании.

В интервью БизнесЦензор министр инфраструктуры Владислав Криклий говорил, что "есть много замечаний по АМПУ, где звучит фамилия нынешнего руководителя Райвиса Вецкаганса".

Гражданин Латвии Райвис Вецкаганс был назначен и.о. председателя госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) в январе 2017 года.