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Все про:ВВП (539) Китай (1158)

 Темпы роста ВВП Китая замедлились до минимума за последние 30 лет

Темпы роста экономики Китая в 2019 году, по предварительным данным, составили 6,1%, соответствуя предусмотренным планом экономического развития страны 6-6,5%.

Об этом сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны, передает БизнесЦензор со ссылкой на Синьхуа.

Как отмечается в сообщении, это меньше показателя 2018 года, когда ВВП страны увеличился на 6,6%, что уже было минимальным подъемом с 1990-х годов.

По данным статистического ведомства, в первом квартале прошлого года рост китайской экономики составлял 6,4% в годовом выражении, во втором – 6,2%, в третьем и четвертом – по 6%.

Объем ВВП Китая по итогам 2019 года составил примерно 99,09 трлн юаней (около $14,38 трлн), при этом на долю сектора услуг пришлось более половины от общего объема показателя.

По итогам 2019 года ВВП Китая на душу населения достиг $10 276, превысив отметку в $10 тыс.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170523
 
 
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