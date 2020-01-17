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 Госводагентство проведет модернизацию лабораторий для оценки качества воды

Сейчас для внедрения европейских подходов мониторинга вод в Украине продолжается обустройство 4 базовых лабораторий.

Об этом сообщает Государственное агентство водных ресурсов, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, уже согласованы стратегические планы и цели на 2020 год для реализации измерительных лабораторий.

В частности, в течение 2020 года введение государственного мониторинга вод будет двигаться такими шагами:

  • будет запущена в работу еще одна современная лаборатория для диагностики реального состояния водных массивов на базе БУВР Причерноморья и нижнего Дуная;
  • лаборатория Днестровского бассейнового управления водных ресурсов будет укомплектована дополнительными приборами для газовой хроматографии. Это позволит увеличить вдвое количество исследуемых массивов;
  • в лаборатории Северско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов в течение 2020 года планируют увеличить свои технические мощности для выполнения исследований благодаря приобретенным современным приборам;
  • в ближайшее время состоится открытие новой современной лаборатории Межрегионального офиса защитных массивов днепровских водохранилищ в городе Вышгород, которая обустраивается при поддержке проекта "Водная инициатива плюс Европейского союза для стран Восточного партнерства".

В планах Госводагентства со второго полугодия 2020 года полноценно запустить эту лабораторию в работу. По оценке поставщиков оборудования для лаборатории в Вышгороде Украина лучше всего выполнила все требования ЕС к инфраструктуре среди других шести стран проекта.

В результате будеть достоверная информация относительно химического состояния массивов поверхностных вод.

В частности, запланировано покрытие 10% водных массивов для исследований загрязняющих веществ для определения химического состояния.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170522
 
 
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