 Власти Киева разрешили построить девятиэтажку на месте сгоревшего Центрального гастронома

Как сообщает Хмарочос, чиновники обнародовали копию выданного еще 1 ноября 2019 года разрешения, передает БизнесЦензор.

Согласно документу, после реконструкции высота части здания бывшего Центрального гастронома на углу Крещатика и Богдана Хмельницкого составит до 27 метров (приблизительная высота девятиэтажного дома).

Как отмечает издание, осенью 2019 КГГА отказала в реставрации Центрального гастронома. Проект реставрации был сохранить трехэтажное высотность дома.

Напомним, за последние годы в пустующем здании Центрального гастронома на ул. Крещатик несколько раз возникали пожары.

Так, в июне 2018 года огонь уничтожил второй и третий этажи помещения бывшего Центрального гастронома, а также повредил перекрытия здания. По данным ГосЧС, после пожара возникла угроза обрушения оставшихся стен.

Трехэтажное здание по ул. Крещатик, 40/1 построено архитектором Владимиром Николаевым в 1873-74 годах. После Второй Мировой войны в нем открылся Центральный гастроном. В 1970-х годах была запланирована реконструкция квартала, предполагающая снос здания, но его удалось отстоять, а в 1994 году оно было признано памятником архитектуры.

В 2000-х годах здание было освобождено от жителей и арендаторов и завешено баннером. В 2008 году "АБ Инвестиции и развитие" выступило заказчиком строительства 10-этажного торгово-офисного комплекса в рамках реставрации Центрального гастронома на ул. Крещатик, 40/1 в Киеве. Проект представила проектная организация ТАМ "Николай Демин".

Согласно плану, общая площадь комплекса должна была составлять 15,6 тыс. кв. м, при этом торгово-офисная составляющая комплекса – 7 тыс. кв. м, заведение общественного питания – 2 тыс. кв. м.

Согласно проекту, первый этаж здания будет техническим, девять этажей займут торгово-офисные помещения. Кроме того, проект предусматривает открытую автостоянку на 160 машиномест. Строительство было запланировано на 2008-2011 годы.

Члены градсовета предложили заказчику доработать архитектурное решение с учетом сохранения фасадной стены здания.

По информации из открытых источников, в 2007 году Киевский горсовет передал в аренду на один год с условием дальнейшего выкупа компании "АБ Инвестиции и развитие" земельный участок площадью 0,15 га на пересечении улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого в Шевченковском районе, на котором расположен центральный гастроном, для его реставрации. Киевсовет также разрешил надстройку торгово-офисного комплекса над зданием.