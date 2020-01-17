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 Задержанная за взятку глава новой Одесской налоговой вышла из СИЗО под залог

Отстраненная и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарева вышла на свободу под залог 904 тыс. грн.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня за Чеботареву внесен залог в 904 тысячи гривен, определенный Высшим антикоррупционным судом в качестве альтернативы содержания под стражей. Ей выдана соответствующая справка, и она вышла из СИЗО", – сказала Чемерис.

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Как сообщалось, 13 января НАБУ заявило о разоблачении и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области на предоставлении неправомерной выгоды в размере $25 тыс. руководителю подразделения областной прокуратуры.

По данным следствия, и.о. начальника ГУ Налоговой службы Наталья Чеботарева вместе со своим заместителем предложила руководителю подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в $25 тыс. За это прокурор должен был не препятствовать противоправной деятельности сотрудников налоговой, связанной с получением взяток от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности.

После этого глава Государственной Налоговой службы Сергей Верланов отстранил от выполнения обязанностей все руководство налоговой в Одесской области.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для  Чеботаревой в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой залога в 904 тыс. грн. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170517
 
 
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