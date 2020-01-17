 Рада отменила "соевые правки Хомутынника"

Соответствующий законопроект №1210 с технико-юридическими правками поддержали 283 народных депутата, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ко второму чтению в законопроект были внесены и учтены идентичные правки: №2123 авторства главы налогового комитета парламента Даниила Гетманцева и №2124 зарегистрированные группой депутатов, среди которых – глава аграрного комитета Николай Сольский, по отмене "соевых правок".

Как сообщалось, в конце декабря президент Владимир Зеленский призвал правительство и Верховную Раду вернуть возмещение НДС при экспорте сои и рапса для малых и средних производителей.

Как сообщала пресс-служба главы государства, аграрии рассказали президенту, что из-за правок об отмене возмещения НДС при экспорте сои и рапса, которые были внесены в Налоговый кодекс Украины в 2017 году при содействии тогдашнего народного депутата Виталия Хомутынника, малые и средние производители потеряли возможность экспортировать ее и получать бюджетное возмещение НДС.

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Напомним, в декабре 2017 года Верховная Рада отменила возмещение налога на добавленную стоимость(НДС) при экспорте сои, рапса и подсолнечника с 1 марта 2018 года. Таким образом, при экспорте сои, рапса и подсолнечника экспортеры не получают возмещение 20% НДС.

По данным аграрных ассоциаций, отмена возмещения НДС привела потерям для украинских аграриев в размере 10-16 млрд грн в год. Кроме того, создаются возможности для сговора перерабатывающих предприятий с целью занижения цен на внутреннем рынке.

Сред аграриев эти изменения окрестили "правкой Хомутынника", обвиняя в причастности к их принятию на то время лидера группы "Возрождение" Виталия Хомутынника, который владеет долей в агрохолдинге "Кернел".

Сам нардеп отрицал свою причастность к "соевым правкам", угрожая судебными исками за такие обвинения.

В мае 2018 года Рада внесла поправку в свое решение, согласно которой сельскохозяйственные предприятия - производители при экспорте выращенных ими масличных культур будут иметь право на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость по таким операциям.