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 Электронные услуги для строительства "сложных" объектов появятся через 2-3 месяца, – Федоров

Административные электронные услуги для строительства объектов среднего и значительного класса последствий (СС2 и СС3) будут запущены через 2-3 месяца.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время совещания по вопросам развития строительной отрасли и детенизации рынка труда в строительстве 17 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Первое, что мы сделали, - мы запустили (электронные) услуги для СС1. Мы знаем, что многих из вас это не касается, вы ждете СС2 и СС3. Мы над этим работаем, через два-три месяца они будут", - отметил Федоров.

Он добавил, что в министерстве работают над созданием нового реестра разрешительных документов Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. 

13 декабря 2019 года в Украине презентовали электронный Кабинет застройщика, который предоставляет административные услуги для строительства объектов незначительного класса последствий (СС1).

Министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак во время презентации заявляла, что административные услуги для объектов строительства класса последствий СС2 и СС3 начнут предоставляться в электронном кабинете застройщика с ноября 2020 года.

Реестр разрешительных документов ГАСИ в формате открытых данных был опубликован 26 декабря 2019 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170504
 
 
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