 Вложения иностранцев в украинские облигации превысили 119 миллиардов

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Портфель ОВГЗ в собственности украинских банков вырос на 0,15 млрд грн – до 323,18 млрд грн, физлиц – на 0,04 млрд грн (до 9,41 млрд грн), юрлиц – снизился на 0,22 млрд грн (до 24,43 млрд грн).

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений – 337,06 млрд грн.

В целом портфель ОВГЗ вырос на 0,5 млрд грн – до 813,4 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на первом в этом году аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 6 млрд грн, снизив ставки по всем предложенным ценным бумагам.