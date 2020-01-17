 Российская "Транснефть" ожидает восстановления экспорта по "Дружбе" до 50 млн тонн

Об этом сообщает enkorr, передает БизнесЦензор.

Поставки на российские нефтеперерабатывающие заводы могут вырасти на 5,3%, до 259 млн тонн, но снизится экспорт - на 3,8%, до 229,5 млн тонн. Прогнозы монополия делает, исходя из заявок грузоотправителей. Она транспортирует 87% добываемой в России нефти. В этом году добыча может составить от 555 млн до 565 млн тонн нефти против 560 млн тонн годом ранее (данные Минэнерго РФ).

В прошлом году заводы наоборот сократили прием нефти по системе "Транснефти" на 1,3%, а экспорт вырос на 3,4%.

При этом в 2019 году на 11% увеличился экспорт сырья через морские порты (+11%, до 138 млн тонн к 2018 году), а по трубопроводу "Дружба" - сократился на 13,5%, до 42,3 млн тонн. Это связано с тем, что весной в трубу попала нефть, загрязненная хлорорганическими соединениями, временно экспорт по "Дружбе" был остановлен. В 2020 году, как ожидает "Транснефть", транспортировка по "Дружбе" снова достигнет 50 млн тонн, но сократятся поставки через порты.

"Дружба" - крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Маршрут нефтепровода проходит от Самары до Брянска (Россия), затем до Мозыря (Беларусь), после чего разветвляется на два участка: северный (по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии). В систему входит 8900 км трубопроводов. Длина украинского участка "Дружбы" 686,5 км, общая входящая мощность 55,0 млн тонн в год, выходящая - 26,5 млн тонн в год. В 2019 году транзит нефти по нему составил 13,1 млн тонн.