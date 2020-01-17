 Рада ввела акциз на электронные сигареты

Соответствующий законопроект №1210 с технико-юридическими правками поддержали 283 народных депутата, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ко второму чтению в законопроект были внесены и учтены правки по вопросам налогообложения табачных изделий: №1888, №1889, №1917, №1926 авторства главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева и №1927 и №2146 – народных депутатов-членов налогового комитета.

Согласно изменениям, для табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТВЕН) вводится отдельная товарная подгруппа и устанавливается ставка акцизного налога на уровне 1456,33 грн за 1 тыс. штук в 2021 году с ежегодным повышением ставки налога на 20% до уровня 2516,54 грн за 1 тыс. штук в 2024 году.

Сегодня ТВЕН входят в УКТВЭД 2403 "Табак и заменители табака" и облагается налогом по ставке 949,8 гривен за 1 кг (нетто). В действующем законодательстве также предусматривается повышение ставки налога на табакосодержащие изделия на 20% ежегодно до уровня 2363,40 грн за 1 кг в 2024 году.

Кроме того, законом вводятся определения "электронная сигарета" и "жидкости, используемые в электронных сигаретах". Внедряется отдельная товарная подгруппа для жидкостей, используемых в электронных сигаретах с установлением с 2021 ставки налога на уровне 3000 грн за 1 литр.

Емкости (упаковки) с жидкостью, используемые в электронных сигаретах будут маркироваться маркой акцизного налога.

Кроме того, законом выделяются сигариллы, включая сигариллы с отрезанными концами, с содержанием табака в отдельную товарную подгруппу со ставкой минимального акцизного обязательства на 2021 на уровне 1456,33 грн за 1 тыс. шт. с ежегодным повышением ставки налога на 20% до уровня 2516,54 грн за 1 тыс. шт. в 2024 году. Устанавливается адвалорная ставка налога для сигарилл на уровне 12%. На марке акцизного налога на сигареты и сигариллы будет требование указывать количество штук в пачке.

Читайте также: Рада приняла закон о борьбе с уклонением от уплаты налогов

Как сообщалось, согласно принятым 16 января поправкам к другому законопроекту – №1209-1, действие закона "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" распространено на жидкости, используемые в электронных сигаретах.

В частности, введена плата за лицензию на продажу и розничную торговлю такими товарами, а также штрафы за соответствующую деятельность без лицензии. Также введена пошлина на импорт жидкостей для электронных сигарет.