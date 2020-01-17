 Решение об исключениях для "Северного потока-2" примут власти Германии, – ЕК

Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это проситель должен доказывать, выполнены ли условия для предоставления исключения", – так ответил пресс-секретарь на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о поданных Федеральному сетевому агентству Германии (Bundesnetzagentur) заявках Nord Stream AG и Nord Stream 2 о выводе их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС.

"И это национальные власти, в данном случае Bundesnetzagentur, решают, предоставлять или нет такое исключение", – объяснил Макфи.

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Как сообщалось, ранее в Еврокомиссии подтвердили, что компании Nord Stream AG Nord Stream 2 AG подали заявки на освобождение "Северного потока-1" и "Северного потока-2" от выполнения требований "Третьего энергопакета" ЕС. Эти запросы были поданы в немецкий регулятор, то есть Федеральное агентство по сетям.

В ЕК пояснили, что Германия имеет право принимать соответствующее решение после проведения консультаций со всеми государствами-членами ЕС.

При этом заявка на исключение для "Северного потока-2" подана, хотя газопровод еще не достроен. После принятия США решения о санкциях против газопровода швейцарская компания-трубоукладчик Allseas прекратила свои работы в Балтийском море.

Напомним, ранее Евросоюз распространил на газопроводы из третьих стран свое газовое законодательство ("Третий энергопакет"). Полное исключение из этих правил возможно только для трубопроводов, завершенных до 23 мая 2019 года, дня вступления в силу нововведений. Однако, когда в конце прошлого года Германия переносила новые нормы ЕС в свое законодательство, то правящие партии убрали формулировку, где говорится о 23 мая.

Если для "Северного потока-2" не будет применено исключение, то его компании-оператору придется отвечать ряду жестких требований для ввода трубы в эксплуатацию. Главное из них: эта компания должна быть полностью независимой от владельца газопровода, то есть "Газпрома". Кроме того, оператору придется либо предоставлять мощности "Северного потока-2" другим поставщикам, помимо российского монополиста, или же держать часть трубы пустой.