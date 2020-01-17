[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.02 26.49
 Власть
  146  0
Все про:сотрудничество (414) Евросоюз (2033)

 Евросоюз продолжит сотрудничать с правительством Украины, – посол

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас сообщил, что Евросоюз будет сотрудничать с правительством Украины независимо от того, состоится ли его отставка.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Мы имеем – и я лично имею – очень хорошие рабочие отношения с правительством, и с отдельными министрами. И в каком бы направлении ни развивались политические события, сотрудничество с правительством Украины будет продолжаться и дальше", – сказал Маасикас.

По его словам, события, развивающиеся во внутренней политике Украины нынче, являются подтверждением жизнеспособности украинской демократии.

"Внутренняя политика – это внутренняя политика. И в демократическом государстве это имеет большое значение. Что-то может случиться буквально за одну ночь. И это является только подтверждением жизнеспособности украинской демократии", – добавил Маасикас.

Как сообщалось, премьер-министр Алексей Гончарук 17 января написал заявление об отставке на имя головы Верховной Рады и передал его президенту, "чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту".

Накануне ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике". Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие, кроме Гончарука, заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова и другие.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170483
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Иран Кабмин Киев отставка Офис генерального прокурора
 
 
 
 
 
 вверх