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Все про:Китай (1152) кредит (1326) ГПЗКУ (123)

 ГПЗКУ выплатила $116 миллионов по кредитному соглашению с "Эксимбанком" Китая

ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) 17 января выплатила Эксим банку Китая $115,9 млн в счет погашения задолженности по кредиту, в частности, $75 млн основного тела кредита и $40,9 млн процентов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение госкорпорации, передает БизнесЦензор.

Кредитное соглашение между ГПЗКУ и Эксим банком Китая на сумму $1,5 млрд было заключено в 2012 году и действует до 2027 года. Ставка по Соглашению составляет Libor USD 6 месяцев +4,5%, и предусматривает выплату процентов каждые шесть месяцев, а с 2018 года – и основного тела кредита.

Кредит был предоставлен в рамках финансирования поставок зерновых китайскому партнеру в лице Китайской национальной корпорации машинной индустрии и генеральных подрядов.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

ГПЗКУ по итогам 2018 года увеличила чистый убыток до 1,5 млрд грн (в 2017 году – 1,4 млрд грн). Госкорпорация по итогам января-сентября 2019 года сократила чистый убыток в 7,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 180,62 млн грн.

Госкорпорация в 2012 году договорилось с Экспортно-импортным банком Китая о предоставлении кредита на $1,5 млрд, который планировалось использовать на закупки зерна для их экспорта по торговым соглашениям с КНР. Оператором с китайской стороны по данному контракту, рассчитанному на 15 лет, выступила Китайская национальная корпорация машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС).

По обнародованным тогда ожиданиям профильного министерства, общий объем поставок зерновых из Украины в рамках контракта должен составить 80 млн тонн (первый год поставок по кредитному договору – 4 млн тонн, второй год – 4,5 тонн, с третьего года по 15 – минимум 5,17 млн тонн).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170482
 
 
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