[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.02 26.49
 Транспорт
  1226  0
Все про:авто (2188) Молдова (167) Приднестровье (19) транзит (403)

 Власти Приднестровья запретили въезд машин с молдавскими номерами в Украину

Непризнанное Приднестровье вводит запрет на пересечение молдавско-украинской границы на приднестровском участке для машин с молдавскими номерами.

Об этом сообщило "министерство иностранных дел" находящейся под протекторатом России непризнанной республики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня в адрес представителя по политическим вопросам от Республики Молдова, а также международных участников формата "5+2" было направлено официальное обращение с информацией о том, что в соответствии с решением Совета Безопасности ПМР, в качестве ответной меры с 24 января вводятся ограничения на пересечение государственной границы Приднестровья и Украины для всех типов транспортных средств, зарегистрированных в РМ и управляемых постоянно проживающими в Молдавии гражданами, обладающими водительскими удостоверениями РМ", – говорится в сообщении.

По сути, это означает, что молдавские автомобилисты не смогут проезжать через Приднестровье, направляясь в Украину. Речь идет, прежде всего, о популярных в Молдове направлениях на Киев и Одессу.

Так, если в Одессу можно ездить и другими путями, то для поездки из Кишинева в Киев придется объезжать около 150 км.

Власти непризнанного Приднестровья заявили, что вводят эту меру в ответ на решение официального Кишинева ограничить выезд за рубеж автотранспорта с приднестровскими номерами, а также водителям с приднестровскими правами.

Читайте также: Президент Модовы предложил списать долг Приднестровья за газ на $6 миллиардов

С 10 января выезд за рубеж для приднестровских автомобилей разрешен только при наличии нейтральных номеров и водительских удостоверений признанных государств.

Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии объяснило запрет тем, что согласно протоколу от 24 апреля 2018 года, автомобилисты Приднестровья вправе участвовать в международном дорожном движении лишь при наличии нейтральных автомобильных номеров и наклейки на стекле MD, выдаваемых после регистрации в спецпунктах в Тирасполе и Рыбнице. Причем, это касается лишь частного легкового транспорта, а не грузового или пассажирского.

"О водительских документах в соглашении ничего не говорится, но подразумевается, что для выезда за рубеж необходимы права международного образца, выданные признанными государствами", - отмечается в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170478
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Иран Кабмин Киев отставка Офис генерального прокурора
 
 
 
 
 
 вверх