 В Ивано-Франковской области потребители будут платить за распределение газа отдельно

Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

"В Ивано-Франковской области потребители уже в этом месяце получат два счета: за газ от поставщика ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" и за его доставку (распределение) от АО "Ивано-Франковскгаз" или АО "Тысменицагаз". Ранее стоимость доставки газа указывалась отдельной строкой в общем счете", - сообщает компания.

Стоимость услуг доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит от объемов потребления. За основу берется объем потребления газа в течение "газового года". Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. В 2020 году плата за доставку будет рассчитываться исходя из потребления газа с 1.10.2018 по 30.09.2019 г.

"Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 платежей. К примеру, домохозяйство, которое использовало 168 кубометров газа в год, тариф на распределение на первое полугодие составляет 1,2 грн. за 1 м куб. Считаем, 168х1,2: 12 = 16,8 грн. Таким образом, ежемесячный платеж за доставку на первое полугодие составит 16,8 грн", - говорит коммерческий директор АО "Ивано-Франковскгаз" Виктор Кедык.

Потребители могут платить за доставку одним платежом за квартал или полгода. Таким образом, они уменьшат свои расходы на комиссии при проведении платежей. Это актуально для потребителей с газовой плитой или плитой и колонкой, которые потребляют мало газа.

"Зато для потребителей, которые используют много газа - свои преимущества. Потребители, которые используют большую часть газа зимой смогут снизить нагрузку на семейный бюджет", - сообщают в компании.

"По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 27% потребителей платят в отопительный сезон более 2000 гривен в месяц за потребленный газ. Благодаря, новой системе тарифов, они смогут уменьшить расходы. Ведь стоимость доставки газа, они будут платить в течение года равными частями", - сообщает компания.