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 "Приватбанк" запустил денежные переводы с зарубежных карт Visa

Государственный "Приватбанк" запустил в Украине новый сервис онлайн-переводов на карты своих клиентов с платежной карты Visa любого банка мира.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка" сообщает БизнесЦензор.

"Теперь можно мгновенно перевести деньги с карты зарубежного банка на карту "Приватбанка" через веб- или мобильную версию Приват24. При этом для отправки переводов не обязательно быть клиентом "Приватбанка" или регистрироваться в Приват24", - сообщает "Приватбанк".

"Приватбанк" считает, что этот сервис будет удобным для украинцев, работающих за рубежом, фрилансеров, а также родственников и друзей клиентов банка, проживающих за границей.

Отправить перевод с иностранной карты Visa на карту "Приватбанка" можно в долларах, евро или гривне через Интернет-банк "Приват24" или приложение Privat24 для Android. Чтобы отправить деньги, достаточно знать только номер карты получателя. Безопасность переводов обеспечена технологией Verified by Visa.

Тариф за р2р-перевод с иностранных карт составляет 3% от суммы. В ближайшее время этот сервис будет доступен и для iOS-версии Privat24.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170463
 
 
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