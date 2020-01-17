 "Приватбанк" запустил денежные переводы с зарубежных карт Visa

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка" сообщает БизнесЦензор.

"Теперь можно мгновенно перевести деньги с карты зарубежного банка на карту "Приватбанка" через веб- или мобильную версию Приват24. При этом для отправки переводов не обязательно быть клиентом "Приватбанка" или регистрироваться в Приват24", - сообщает "Приватбанк".

"Приватбанк" считает, что этот сервис будет удобным для украинцев, работающих за рубежом, фрилансеров, а также родственников и друзей клиентов банка, проживающих за границей.

Отправить перевод с иностранной карты Visa на карту "Приватбанка" можно в долларах, евро или гривне через Интернет-банк "Приват24" или приложение Privat24 для Android. Чтобы отправить деньги, достаточно знать только номер карты получателя. Безопасность переводов обеспечена технологией Verified by Visa.

Тариф за р2р-перевод с иностранных карт составляет 3% от суммы. В ближайшее время этот сервис будет доступен и для iOS-версии Privat24.