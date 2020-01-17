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 Рада без обсуждения отклонила законопроект о создании Бюро финансовых расследований

Верховная Рада без обсуждения отклонила прошедший первое чтение законопроект №1208-2 о создании Бюро финансовых расследований.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее решение поддержало 253 народных депутатов.

Как сообщалось, народные депутаты поддержали законопроект депутатов Ольги Василевской-Смаглюк и Дениса Монастырского ("Слуга народа") 2 октября 2019 года в первом чтении. Согласно ему, БФР должно быть подотчетно Министерству финансов.

Однако документ к первому чтению не предусматривал ликвидацию каких-либо подразделений Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, хотя к БФР должны перейти полномочия по расследованию экономических преступлений.

Законопроект №1208-2 был зарегистрирован как альтернативный к проекту закона №1208, поданному главой профильного комитета Даниилом Гетманцевым ("СН"). Однако основной законопроект и его другую альтернативную версию "1208-1 депутаты не поддержали в первом чтении.

Как сообщал БизнесЦензор, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал не принимать закон о бюро финансовых расследованиях (БФР). Эту информацию подтвердил глава этого комитета Данил Гетманцев.

По данным СМИ, причина такого решения комитета ВР связана с тем, что президент Владимир Зеленский решил, что БФР должно быть подконтрольно Офису президента, а не Министерству финансов Украины, как ранее было прописано в проекте закона.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170459
 
 
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