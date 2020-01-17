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 Суд арестовал банковские счета "Киевметростоя"

16 января судья Печерского районного суда Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ПАО "Киевметрострой" и его обособленных подразделений.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора сообщает БизнесЦензор.

Арест наложен в рамках уголовного дела по завладению бюджетными деньгами чиновниками "Киевметростроя" при строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе Киева.

В дальнейшем Офис Генерального прокурора обратится в суд с ходатайством о передаче этих средств в АРМА с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170450
 
 
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