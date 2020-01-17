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 Нацбанк понизил курс гривни

Национальный банк Украины понизил справочный курс гривни до 24,2грн/$1.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 кв 17 января 2020 года составил 24,2039 грн/$1. 16 января курс гривни составлял 24.0791грн/$1. Рост составил 0.52%.

Согласно данным торгов, на межбанке курс покупки гривни снизился на 12 копеек до 24,29, курс продажи. Курс продажи – на 13 копеек до 24,33.

Как писал БизнесЦензор, средневзвешенный курс на открытии межбанковского валютного рынка в пятницу, несмотря на заявление премьер-министра Украины Алексея Гочарука об отставке, укрепился до 24,1400 грн/$1 с 24,1825 грн/$1 по итогам последних торгов в предыдущий рабочий день, сообщили дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни на открытии межбанка составили 24,12-24,16 грн/$1.

Вместе с тем Национальный банк Украины (НБУ) на 17 января установил официальный курс национальной валюты 24,0923 грн/$1.

Как писал БизнесЦензор, утром 17 января Гончарук подал заявление о своей отставке с поста премьера президенту Владимиру Зеленскому.

Кабинет министров Украины находится на консультациях в связи с обращением Гончарука об отставке.

Ранее в сети появилась аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривни. Лицо с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике".

Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие, кроме Гончарука, заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и др. Позже Ковалив опровергла свое участие в совещании.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170441
 
 
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Это всё называется одной фразой "словесная интервенция". Посидели, подумали, прикинули. Курс загоняет экономику в глубокую задницу, и это даже "профанам в экономике" уже понятно. Выкупать валюту за ресурсы НБУ не выйдет - всё сжали в тугой клубок через ОВГЗ. Печатать гривну тоже пока не вариант - забугорные инвесторы побегут. Им сразу станет видно, откуда гривна свежая пришла. Остается только разыгрывать такие спектакли с отставкой премьера... Откатят курс поближе к 25, вот там и будет дальше болтаться. Диапазон 25-27 устраивает и экспортеров, и импортеров. НБУ валюты уже нагреб в закрома, можно временно расслабиться...
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