 Нацбанк понизил курс гривни

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 кв 17 января 2020 года составил 24,2039 грн/$1. 16 января курс гривни составлял 24.0791грн/$1. Рост составил 0.52%.

Согласно данным торгов, на межбанке курс покупки гривни снизился на 12 копеек до 24,29, курс продажи. Курс продажи – на 13 копеек до 24,33.

Как писал БизнесЦензор, средневзвешенный курс на открытии межбанковского валютного рынка в пятницу, несмотря на заявление премьер-министра Украины Алексея Гочарука об отставке, укрепился до 24,1400 грн/$1 с 24,1825 грн/$1 по итогам последних торгов в предыдущий рабочий день, сообщили дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни на открытии межбанка составили 24,12-24,16 грн/$1.

Вместе с тем Национальный банк Украины (НБУ) на 17 января установил официальный курс национальной валюты 24,0923 грн/$1.

Как писал БизнесЦензор, утром 17 января Гончарук подал заявление о своей отставке с поста премьера президенту Владимиру Зеленскому.

Кабинет министров Украины находится на консультациях в связи с обращением Гончарука об отставке.

Ранее в сети появилась аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривни. Лицо с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике".

Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие, кроме Гончарука, заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и др. Позже Ковалив опровергла свое участие в совещании.