[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.02 26.49
 Технологии
  119  0
Все про:Китай (1152) Volkswagen (173) электромобиль (432)

 Volkswagen купит акции китайского производителя батарей для электрокаров

Volkswagen намерен купить 20% акций китайской Guoxuan High-Tech Co Ltd, сообщает Reuters со ссылкой на источники. При капитализации производителя батарей в 2,8 млрд долларов сумма сделки оценивается в районе 560 млн долларов.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Компания, зарегистрированная в Шэньчжэне, производит аккумуляторы для электрических и гибридных автомобилей. Первая для Volkswagen сделка на рынке батарей для электромобилей делает европейский автоконцерн крупнейшим западным держателем акций Guoxuan High-Tech.

Reuters сообщает, что стороны уже согласовали условия сделки и договор будет заключен после вступления в силу новых регуляторных правил КНР. Они снижают срок, в течение которого мажоритарные акционеры не смогут проводить операции с ценными бумагами.

Volkswagen намерена к 2025 году продать 1,5 млн электрических и гибридных автомобилей в Китае. Правительство Китая финансово поддерживает производителей электромобилей, однако действующая программа субсидирования должна завершиться к концу 2020 года.

В последний раз уровень господдержки отрасли был снижен в июле 2019 года, что привело к первому за два года падению продаж электрических авто. Министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй объявил, что в этом году производители могут не ждать июльских снижений, передавал 11 января Reuters со ссылкой на агенство Beijing News.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170440
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТехнологии
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Зеленский Иран Кабмин Киев НБУ отставка Россия
 
 
 
 
 
 вверх