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Все про:Бабак Алена (12) Шмыгаль Денис (1)

 В Раде зарегистрировали постановления о назначении Шмыгаля вице-премьером развития громад

Проекты постановлений о назначении Дениса Шмыгаля вице-премьером-министром развития громад и территорий вместо Алены Бабак зарегистрированы в Раде.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующие законопроекты №2767 и №2768 зарегистрированы в парламенте утром в пятницу.

Инициатором проектов является глава комитета ВР по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Андрей Клочко.

На момент публикации оба проекта постановлений находятся на стадии обработки в комитете.

Как сообщалось, на заседании в пятницу утром комитет принял решение рекомендовать Раде назначить Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территории, а также уволить с должности Алену Бабак, согласно ее заявлению.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170438
 
 
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