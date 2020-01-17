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 Министра развития территорий может сменить бывший топ-менеджер Ахметова

Проекты постановлений о назначении Дениса Шмыгаля вице-премьером-министром развития громад и территорий вместо Алены Бабак зарегистрированы в Раде.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующие законопроекты №2767 и №2768 зарегистрированы в парламенте утром в пятницу.

Инициатором проектов является глава комитета ВР по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Андрей Клочко.

На момент публикации оба проекта постановлений находятся на стадии обработки в комитете.

На заседании в пятницу утром комитет принял решение рекомендовать Раде назначить Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территории, а также уволить с должности Алену Бабак, согласно ее заявлению.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил Дениса Шмыгаля председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации в августе 2019 года. 

Денис Шмыгаль в январе 2018 года стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"), входящей в холдинг ДТЭК Рината Ахметова. До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской обладминистрации, был заместителем начальника Главного управления Миндоходов во Львовской области. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170438
 
 
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