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Все про:Порошенко (1710) Суркис (80)

 Порошенко считает иск Суркисов безосновательным и отрицает соглашения по "1+1"

Пятый президент Украины Петр Порошенко не заключал никакого соглашения с братьями Суркисами о якобы приобретении у них доли в телеканале "1+1" и никому не давал соответствующих поручений, сообщили пресс-службе его партии Европейская Солидарность (ЕС).

Об этом со ссылкой на LIGA.net в сообщает БизнесЦензор.

Пятый президент категорически отвергает обвинения и считает иск Суркисов полностью безосновательным.

Также он считает, что информацию об иске распространили в СМИ по инициативе бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

"Вполне вероятно, что едва ли не единственным мотивом подать "иск" против Порошенко есть намерение подорвать позиции государственного банка в деле против бывших владельцев, которое сейчас рассматривается Высоким Судом Правосудия в Лондоне", - заявили в пресс-службе.

Как сообщал БизнесЦензор, братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск в Лондонский арбитраж против Петра Порошенко, требуя компенсации за невыполнение условий по продаже бывшему президенту около 25% принадлежащих братьям акций телеканала "1+1" в 2015 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170432
 
 
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