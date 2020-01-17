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 Власть, Регуляторная политика, Транспорт
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Все про:акциз (119) бензин (403) Газ (4055)

 Ставки акциза на автогаз и бензин останутся неизменными

Ставки акциза на бензин и автомобильный газ после принятия Верховной Радой изменений в Налоговый кодекс (законопроект №1210) остаются на прежнем уровне – EUR213,50 за 1 тыс. литров и EUR52 за 1 тыс. литров соответственно.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующие правки, которые были отклонены профильным комитетом парламента во время рассмотрения законопроекта ко второму чтению, в ходе рассмотрения во втором чтении в четверг законодательной инициативы не вносились инициаторами на подтверждение.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон с поправками в Налоговый кодекс, которые предусматривают нормы трансфертного ценообразования, введение плана действий BEPS по противодействию уклонению от уплаты налогов, а также повышение ряда рентных ставок.

В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению в документ был внесен ряд правок (№1899, инициированная нардепом Ольгой Василевской-Смаглюк из "Слуги народа", а также правка №1911 Тараса Батенко, Ирины Констанкевич, Виктора Бондара, группа "За будущее"), согласно которым предлагалось уравнять ставки акциза на СУГ и бензин, закрепив их на уровне EUR 139,5 за 1 тыс. литров.

Как сообщалось, ранее экс-журналист телеканала "1+1" Василевская-Смаглюк вносила подобные инициативы об унификации ставок акцизов также в законопроект №2317. Соответствующая правка была отклонена.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170431
 
 
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