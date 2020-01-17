 Рада отказалась пересматривать ставки акциза на топливо в интересах НПЗ Коломойского

Соответствующие правки были отклонены профильным комитетом парламента во время подготовки законопроекта ко второму чтению и не выносились инициаторами на подтверждение при рассмотрении документа на заседании Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон (№1210) с поправками в Налоговый кодекс, которые предусматривают нормы трансфертного ценообразования, введение плана действий BEPS по противодействию уклонению от уплаты налогов, а также повышение ряда рентных ставок.

В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению в документ был внесен ряд правок (№1899, инициированная нардепом Ольгой Василевской-Смаглюк из "Слуги народа", а также правка №1911 Тараса Батенко, Ирины Констанкевич, Виктора Бондара, группа "За будущее"), согласно которым предлагалось уравнять ставки акциза на СУГ и бензин, закрепив их на уровне 139,5 евро за 1 тыс. литров.

Напомним, это не первая попытка бышей сотрудницы телеканала Коломойского инициировать изменения в законодательство, которых требовала принадлежащая олигарху "Укртатнафта".

В декабре Верховная Рада уже отклоняла поправку Василевской-Смаглюк о повышении ставки акцизного налога на сжиженный газ в 2,7 раза – до 139,5 евро за 1 тыс. л с одновременным снижением до этого же уровня ставки акциза на бензин, которая сейчас составляет 213,5 евро за тысячу литров.

Рада также отказалась поддержать поправку еще одного бывшего сотрудника "1+1" Александра Дубинского, которой предлагалось отсрочить введение ответственности за непредставление электронных документов с акцизных складов, на которых расположены резервуары, общая вместимость которых не превышает 1000 кубометров, с 1 апреля 2020 года до 1 апреля 2022 года.

Как пояснил сам Дубинский, правка была предложена в интересах Кременчугского НПЗ компании "Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров.

В то же время депутаты поддержали поправку нардепа от "Слуги народа" Олега Марусяка, которой был исключен из законопроекта ко второму чтению пункт, упрощающий механизм уплаты акциза на авиационное топливо, единственным производителем которого в Украине является "Укртатнафта", а крупнейшим потребителем – авиакомпания МАУ Коломойского.