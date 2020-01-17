 Украинские компании прогнозируют экономический рост и умеренную инфляцию, – опрос НБУ

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Уровень деловой активности предприятий, несмотря на незначительное снижение по сравнению с предыдущим кварталом, остается достаточно высоким: индекс деловых ожиданий (ИДО) на следующие 12 месяцев составляет 112% (в предыдущем квартале - 115,3%)", - сообщает НБУ.

Оживление деловой активности ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, кроме респондентов сельского хозяйства.

Самые оптимистичные прогнозы у предприятий добывающей промышленности и других видов деятельности (телекоммуникации, компьютерное программирование, информационные и другие услуги).

Бизнес прогнозирует темпы роста потребительских цен за 12 месяцев на уровне 7% (в III квартале - 6,9%), что является достаточно близким к среднесрочной инфляционной цели Национального банка (5 +/- 1% п.п.). По-прежнему более половины респондентов прогнозируют, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев не превысит 7,5%.

Ожидания относительно курса гривны продолжили улучшаться. Так, в течение следующих 12 месяцев бизнес ожидает курс на уровне 27,43 грн/долл. США. В предыдущем квартале этот показатель составлял 27,96 грн/долл. США.

Почти половина компаний - 44,1% - считает, что курс не превысит 27 грн/долл. США.

Ожидания бизнеса по росту объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев остаются достаточно высокими - более трети компаний (37,6%) ожидают их роста, еще почти половина (46,8%) считает, что эти показатели останутся на том же уровне.

Более трети компаний (36,6%) прогнозируют рост объемов продаж товаров и услуг в течение следующих 12 месяцев. Лишь 13,1% ожидают их снижения.

Рост общих объемов реализации продукции ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, кроме предприятий строительства. Самые высокие оценки - у предприятий торговли и других видов деятельности.

18,5% респондентов ожидают сокращения персонала, а 16,9% наоборот - прогнозируют увеличение количества работников.

Увеличивается количество компаний (69,2%), которые планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев. Только 2,2% компаний планирует сократить заработную плату.

Доля компаний, которые планируют привлекать кредиты в течение следующих 12 месяцев, уменьшилась до 41,9% (в предыдущем квартале - 43,4%).

"Основными факторами, которые по оценкам бизнеса ограничивает способность наращивать производство, остаются слишком высокие цены на сырье и материалы, а также энергоносители", - сообщает НБУ.

Опрос проводился НБУ с 4 декабря 2019 года по 3 января 2020 года. В опросе приняли участие 697 предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей).

Среди опрошенных предприятий 17,6% - компании перерабатывающей промышленности, 16,9% - сельского хозяйства, 14,5% - оптовой торговли, 12,9% - транспорта и связи, 6,7% - добывающей промышленности, 5,2 % - сферы электроэнергии и водоснабжения, 5,6% - розничной торговли, 2,6% - строительства, остальные 17,9% - предприятия других отраслей.

"Результаты опросов отражают только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины", - сообщает НБУ.