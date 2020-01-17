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 Кабмин продолжит работать до решения Зеленского по заявлению об отставке Гончарука

Премьер Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров Украины будет работать в штатном режиме до решения президента Украины Владимира Зеленского по поданному заявлению об отставке главы правительства.

Об этом сообщает БизнесЦензор.

"Правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, кто на какой позиции в команде большой будет работать. Это политическое решение, которое мы ждем от лидера нашей политической силы", - сказал Гончарук во время выступления в парламенте.

Премьер заявил, что его заявление об отставке связано с тем, что правительство и президент являются одной командой.

"Мы все его уважаем (Зеленского – ред. ), и для нас принципиально иметь доверие внутри команда на 100%. В последнее время относительно правительство ведется большое количество атак и манипуляций. Цель этих манипуляций – посеять раздор внутри команды", – сказал Гончарук.

Сегодня утром премьер Алексей Гончарук подал заявление президенту Украины об отставке на фоне скандала с записанным разговором главы Кабинета министров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170426
 
 
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