 Рынок еврооблигаций Украины сдержанно отреагировал на заявление Гончарука об отставке

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным в Bloomberg, в середине кривой ставки даже немного снизились, тогда как на коротком ее конце динамика была разнонаправленной, но все равно изменения крайне незначительны. В частности, стоимость самых длинных евробондов с погашением в 2032 году опустилась со 112,33% до 112,03%.

В то же время в предыдущие дни наблюдался существенное подорожание украинских бумаг и снижение их доходности. В частности, евробонды-2032 на конец дня 14 января котировались по курсу 111,1%, а их доходность была примерно на 14 б.п. выше.

В целом кривая доходности еврооблигаций Украины за последние два дня опустилась в среднем на 10-20 базисных пунктов.

Как сообщалось, 15-16 января были обнародованы аудиозаписи с "нарезками" с прошедших в декабре прошлого года встреч в правительстве с участием руководства Кабмина и Нацбанка, которые были посвящены координации их деятельности и выработке совместной позиции для убеждения президента в правильности проводимой макроэкономической политики.

В пятницу Гончарук заявил: с целью нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов Кабмина и его лично к главе государства Владимиру Зеленскому, он написал заявление об отставке и передал его президенту. "Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", - написал глава правительства в "Фейсбук".

Верховная Рада 4 октября 2019 года одобрила Программу деятельности Кабинета министров Украины. Утвержденный документ делает невозможным отставку Гончарука и Кабмина в связи с недоверием в течение года.

В то же время, согласно ст.115 Конституции Украины, премьер-министр Украины, другие члены Кабинета министров имеют право заявить Верховной Раде об отставке. Отставка премьер-министра Украины, принятие Верховной Радой резолюции о недоверии Кабинету министров влекут за собой отставку всего состава правительство. В таких случаях парламент осуществляет формирование нового состава Кабмина в сроки и в порядке, определенные Конституцией.