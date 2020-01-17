 Курс гривни на открытии межбанка укрепился, не заметив заявление Гончарука об отставке

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Котировки гривни на открытии межбанка составили 24,12-24,16 грн/$1.

Вместе с тем Национальный банк Украины (НБУ) на 17 января установил официальный курс национальной валюты 24,0923 грн/$1.

Как писал БизнесЦензор, утром 17 января Гончарук подал заявление о своей отставке с поста премьера президенту Владимиру Зеленскому.

Кабинет министров Украины находится на консультациях в связи с обращением Гончарука об отставке.

Ранее в сети появилась аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривни. Лицо с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике".

Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие, кроме Гончарука, заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и др. Позже Ковалив опровергла свое участие в совещании.