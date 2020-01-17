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 Курс гривни на открытии межбанка укрепился, не заметив заявление Гончарука об отставке

Средневзвешенный курс на открытии межбанковского валютного рынка в пятницу, несмотря на заявление премьер-министра Украины Алексея Гочарука об отставке, укрепился до 24,1400 грн/$1 с 24,1825 грн/$1 по итогам последних торгов в предыдущий рабочий день, сообщили дилеры коммерческих банков.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Котировки гривни на открытии межбанка составили 24,12-24,16 грн/$1.

Вместе с тем Национальный банк Украины (НБУ) на 17 января установил официальный курс национальной валюты 24,0923 грн/$1.

Как писал БизнесЦензор, утром 17 января Гончарук подал заявление о своей отставке с поста премьера президенту Владимиру Зеленскому.

Кабинет министров Украины находится на консультациях в связи с обращением Гончарука об отставке.

Ранее в сети появилась аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривни. Лицо с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике".

Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие, кроме Гончарука, заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и др. Позже Ковалив опровергла свое участие в совещании.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170411
 
 
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наша гривна под "мудрым" руководством НБУ уверенно бьет все законы физики и экономики.
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