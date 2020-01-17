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Все про:Кабмин (3794) отставка (97) Гончарук_Алексей (197)

 Кабмин находится на консультациях в связи с заявлением премьера об отставке

Кабинет министров Украины находится на консультациях в связи с обращением премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас правительство находится на консультациях, поэтому сегодня как такового часа вопросов к правительству не будет", – сказал Разумков, открывая заседание парламента в пятницу утром.

При этом он указал, что запланированное выступление министра иностранных дел Вадима Пристайка состоится.

Сегодня утром премьер Алексей Гончарук подал заявление президенту Украины об отставке на фоне скандала с записанным разговором главы Кабинета министров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170408
 
 
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И о чем консультации,выезжать из кабмина,после отставки,на самокатах или просто прыгая как лягушки.
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