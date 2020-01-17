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 Рейтинг "Биг Мака" считает гривню недооцененной на 58%

Согласно рейтингу "Биг Мака" журнала The Economist, украинская национальная валюта недооценена на 58,1%.

Об этом со ссылкой на The Economist сообщает БизнесЦензор.

"Биг Мак" стоит 57 гривен в Украине и 5,67 долларов США в США. Подразумеваемый обменный курс составляет 10,05. Разница между этим и фактическим обменным курсом, 23,99, предполагает, что украинская гривна недооценена на 58,1%", - сообщает рейтинг.

Самой недооцененной валютой мира рейтинг называет деньги Южно-Африканской Республики рэнд – 62%.

При этом польская национальная валюта злотый считается недооцененной на 48,9%, молдавский лей – 54,4%, российский рубль – 61,2%.

Переоцененными валютами рейтинг назвал швейцарский франк – его переоценивают на 18,4%, согласно рейтингу, и норвежскую крону – 5,3% переоценки.

Рейтинг Биг Мака считает гривню недооцененной на 58% 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170403
 
 
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 Топ комментарии
 
просто Біг Мак за 136 грн у нас ніхто не купить, як і в ПАР, Молдові чи на расєє. Бідні країни і ціни відповідні. Натомість швейцарці, норвежці в змозі платити навіть більше американців. Так що цей індекс варто використовувати радше для оцінки купівельної спроможності, а не "недооціненості валюти"
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ага, особливо картопля-фрі з фрітюра дуже корисна!! Рейтинг "Биг Мака" считает гривну недооцененной на 58% - Цензор.НЕТ 231 а яку саме їжу з макдака ви вважаєте корисною? я не заперечую, що в бургері немає нічого особливо шкідливого, окрім зайвих калорій, високого глікемічного індекса і деякої кількості гідрогенізованих рослинних жирів, ну але ж цікаво, що ви корисне там можете знайти?
а щодо грузинської кухні - не зовсім зрозумів закиду про нав'язування.. грузинська кухня дуже різноманітна і зовсім не вся мені подобається, наприклад мені не дуже смакують хінкалі, чакапулі, аджапсандалі, а ось хачапурі дуже люблю
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Я очень сомневаюсь, что за 350 грн. можно хорошо пообедать семьёй в грузинском ресторане.Расскажите, что именно вы там берете и на какое количество человек.
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просто Біг Мак за 136 грн у нас ніхто не купить, як і в ПАР, Молдові чи на расєє. Бідні країни і ціни відповідні. Натомість швейцарці, норвежці в змозі платити навіть більше американців. Так що цей індекс варто використовувати радше для оцінки купівельної спроможності, а не "недооціненості валюти"
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поднимите зп работникам биг мака
и будет стомть 20 баксов
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у працівників макдака зп ринкова в Україні, як для працівників фаст-фуда. ну і вартість продукції теж ринкова для України. тому і власне така вартість біг-мака, а не "гривня недооцінена".
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Та це вони попереджають що піраміда ОВГЗ скоро рухне, і індекс цін на "Біг Мак" буде що в Україні, що в Америці...
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відверто сказати навіть такі "недооцінені" ціни в макдональдсі у нас трохи б'ють по кишені. якось пішов з дітлахами (діти чомусь дуже ******* макдак) перекусити, нічого особливого - взяли по якомусь бургеру, по морозиву і залишили десь 350 грн. за такі ж гроші ми дуже смачно обідаємо в чудовому ресторанчику грузинської кухні, що неможливо порівняти з макдаком
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Для вас смачно, потому-что вам запудрили мозги. Мол грузинская кухня вкусная. Это не ваше мнение, а навязанное вам.
А детям нравится Мак, потому-что там на самом деле вкусно, комфортно им (хотя мне не комфортно, очень много народа) и главное можно кушать руками. И кстати еда там в сто раз полезнее и свежее и качественнее любого другого ресторана (хоть дебилы и пробуют всегда врать противоположное, но то от скудоумия и безграмотности)
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ага, особливо картопля-фрі з фрітюра дуже корисна!! а яку саме їжу з макдака ви вважаєте корисною? я не заперечую, що в бургері немає нічого особливо шкідливого, окрім зайвих калорій, високого глікемічного індекса і деякої кількості гідрогенізованих рослинних жирів, ну але ж цікаво, що ви корисне там можете знайти?
а щодо грузинської кухні - не зовсім зрозумів закиду про нав'язування.. грузинська кухня дуже різноманітна і зовсім не вся мені подобається, наприклад мені не дуже смакують хінкалі, чакапулі, аджапсандалі, а ось хачапурі дуже люблю
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А чем вредна Фри? Обычная картошка и обычное растительное масло за качеством которого хорошо следят, и меньше его перегревают чем 90% домохозяек, которые что-то жарят на сковородке
Картошка конечно не лучшая еда для людей, точнее плохо что украинцы её едят ежедневно, 100 кг в год на человека
но 100 грамм в кафе это нормально. А для детей очень полезно, это чистая энергия. Дома их картошкой не кормите ежедневно
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И вообше, вы всё не правильно написали
Зайви калории - так не ешьте много
Гликимичный высокий индекс - бред - там обычные продукты, из обычного сырья, как и везде.
А гидрогенезированные жиры в Маке вообще не используют. Это масло маргарины и печенье в магазине из него делают, в Маке это не нужно и даже запрещено
А корыстного - так там свежее мясо, салат - макдональдс крупнейший потребитель в Украине. Ну и фри (картоха) и булочки (пшеница) не вредны сами по себе. Вредно, когда их (хлеб и картошку) ежедневно едят. Но Мак в этом не виноват, это традиции и нищета виновата
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Грузинская еда мне нравится, как и Макдак))) а ещё мне нравится обслуживание в маке, всегда вежливые, улыбаются и т.д. Могут заменить еду, если уронил или разлил. В других заведениях просто включат дополнительно оплату в счёт.
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Я очень сомневаюсь, что за 350 грн. можно хорошо пообедать семьёй в грузинском ресторане.Расскажите, что именно вы там берете и на какое количество человек.
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не усією родиною, а з дітлахами - тобто втрьох - я і двоє дочок.
беремо кожному по хачапурі, дітям по десерту та по напою і чайничок чаю
ось меню ресторана - меню
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А, понятно. Для того, чтобы поесть хачапури и выпить чая с десертом вы ходите в ресторан? Забавно. Хачапури на любом рынке делают, там всегда есть месный грузин, пекущий грузинские изделия.
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чому ні? дітлахам подобається відвідати ресторан, а не їсти хачапурі на ринку )) та і взагалі, будь-яку їжу, що подають в ресторанах можна зробити вдома або з'їсти у їдальні, але люди чомусь ходять в ресторани )) до того ж там все дууууже смачне, і хачапурі фантастичне! рекомендую по мегрельськи, ну і класика по аджарськи теж супер. до речі, звертаю увагу, що мова про місто Суми. ось це місто України, яке точно є НЕДООЦІНЕНИМ туристами, раджу колись з'їздити
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а якщо усією родиною (вчотирьох), то десь на 500 грн разом з чайовими, але це вже зовсім інший стіл, половину якого потім доводиться до дому забирати, бо неможливо вже їсти )) там і хачапурі, і дошка люля-кебабів, і десерти, і пару чайників чаю. я вам скажу, там буває наїдаєшся самим лише безкоштовним компліментом від шеф-кухаря, яким може бути наприклад величенький лаваш з намазками та який приносять поки чекаєш на замовлення ))
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Та ну на... А рейтинг молока, м`яса, овочів... що каже? А тарифи що кажуть?
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Цей рейтинг завжди її такою вважав. Цікаво, що вважав би рейтинг "барелю нафти", якби такий існував?
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А РЕЙТИНГ БОРЩУ - ПЕРЕОЦЕНЕННЫЙ ДОЛЛАР !)
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В журнале Экономист не в курсе какая разница в зарплатах между США и Украиной )
Вот бигмак и дешевле ))
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со вчерашнего дня гривну оцениваем индексом оливье
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