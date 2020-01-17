 Рейтинг "Биг Мака" считает гривню недооцененной на 58%

Об этом со ссылкой на The Economist сообщает БизнесЦензор.
"Биг Мак" стоит 57 гривен в Украине и 5,67 долларов США в США. Подразумеваемый обменный курс составляет 10,05. Разница между этим и фактическим обменным курсом, 23,99, предполагает, что украинская гривна недооценена на 58,1%", - сообщает рейтинг.
Самой недооцененной валютой мира рейтинг называет деньги Южно-Африканской Республики рэнд – 62%.
При этом польская национальная валюта злотый считается недооцененной на 48,9%, молдавский лей – 54,4%, российский рубль – 61,2%.
Переоцененными валютами рейтинг назвал швейцарский франк – его переоценивают на 18,4%, согласно рейтингу, и норвежскую крону – 5,3% переоценки.
и будет стомть 20 баксов
А детям нравится Мак, потому-что там на самом деле вкусно, комфортно им (хотя мне не комфортно, очень много народа) и главное можно кушать руками. И кстати еда там в сто раз полезнее и свежее и качественнее любого другого ресторана (хоть дебилы и пробуют всегда врать противоположное, но то от скудоумия и безграмотности)
а щодо грузинської кухні - не зовсім зрозумів закиду про нав'язування.. грузинська кухня дуже різноманітна і зовсім не вся мені подобається, наприклад мені не дуже смакують хінкалі, чакапулі, аджапсандалі, а ось хачапурі дуже люблю
Картошка конечно не лучшая еда для людей, точнее плохо что украинцы её едят ежедневно, 100 кг в год на человека
но 100 грамм в кафе это нормально. А для детей очень полезно, это чистая энергия. Дома их картошкой не кормите ежедневно
Зайви калории - так не ешьте много
Гликимичный высокий индекс - бред - там обычные продукты, из обычного сырья, как и везде.
А гидрогенезированные жиры в Маке вообще не используют. Это масло маргарины и печенье в магазине из него делают, в Маке это не нужно и даже запрещено
А корыстного - так там свежее мясо, салат - макдональдс крупнейший потребитель в Украине. Ну и фри (картоха) и булочки (пшеница) не вредны сами по себе. Вредно, когда их (хлеб и картошку) ежедневно едят. Но Мак в этом не виноват, это традиции и нищета виновата
беремо кожному по хачапурі, дітям по десерту та по напою і чайничок чаю
ось меню ресторана - меню
Вот бигмак и дешевле ))