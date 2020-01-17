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Все про:назначение (496) Нафтогаз (2035)

 Экс-партнер McKinsey&Company назначен исполнительным директором по трансформации "Нафтогаза"

Бывший старший партнер в компании McKinsey & Company Отто Ватерландер назначен исполнительным директором по трансформации группы компаний НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"Отто А. Ватерландер назначен исполнительным директором по трансформации группы Нафтогаз. До этого он работал в McKinsey & Company, где оказывал услуги клиентам из разных стран, чей бизнес связан с рынками нефти, газа и коммунальных услуг", - сообщает "Нафтогаз"..

В "Нафтогазе" Ватерландер будет отвечать за трансформационные проекты группы, в частности, внедрение новой операционной модели и дивизиональной структуры управления, реализацию кросс-функциональных процессов и разработку баз данных процессов.

"Он также будет руководить и принимать участие в инициативах развития, направленных на рост стоимости компаний группы Нафтогаз, повышение эффективности бизнеса и ценности для акционеров", - сообщает "Нафтогаз".

По данным "Нафтогаза", Ватерландер имеет 30-летний опыт работы в различных сегментах нефтегазовой отрасли. Имеет большой опыт управления трансформацией, увеличения эффективности операционной и коммерческой деятельности, а также развития бизнеса. Зарекомендовал себя как специалист по вопросам заключения и арбитражного сопровождения долгосрочных контрактов на рынке природного газа и СПГ.

Ватерландер был старшим партнером в McKinsey & Company и участвовал в управлении нефтегазовым направлением на международном уровне, а еще раньше – партнером по энергетическому направлению в Booz & Company. Свою карьеру он начал в мае 1990 года в Royal Dutch Shell, где работал на различных должностях в Нидерландах и Венесуэле до конца 1997 года.

Ватерландер получил степень магистра по экономике предприятия в Университете Эразма Роттердамского; владеет голландским, английским, немецким и испанским языками.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170400
 
 
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