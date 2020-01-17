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 Гончарук подал в отставку с должности премьера

Премьер министр Алексей Гончарук на фоне скандала с записью его разговора подал заявление об отставке президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Президент Украины получил представленное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис президента Украины сообщит отдельно", - говорится в сообщении.

В Facebook Гончарук заявил, что подал заявление с целью нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов Кабмина и его лично к Зеленскому.

"Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", - сообщил Гончарук.

15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским. Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170398
 
 
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