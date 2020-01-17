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 Энергетика, Макроэкономика
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 Германская RWE сократит 6 тысяч сотрудников из-за закрытия угольных электростанций

Германская энергетическая компания RWE AG будет вынуждена сократить примерно треть рабочих мест в течение следующего десятилетия в рамках реализации договоренностей с властями ФРГ об отключении угольных электростанций.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По оценкам RWE, ей придется сократить до 6 тыс. рабочих мест к 2030 году. В настоящее время штат компании составляет порядка 17,7 тыс. человек, пишет The Wall Street Journal.

В четверг правительство Германии объявило, что направит 40 млрд евро на выплату компенсаций энергетическим компаниям и федеральным землям в связи с закрытием предприятий, в том числе выплатит 2,6 млрд евро RWE в течение 15 лет.

В пресс-релизе RWE отмечается, что сумма, которую компания получит от государства, не сможет полностью компенсировать ее расходы, связанные с отключением электростанций, которые компания оценивает в 3,5 млрд евро.

Акции RWE подорожали на 2,1% по итогам торгов в четверг.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170392
 
 
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