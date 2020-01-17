 Цены на нефть находятся у $64,6 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Утром мартовские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на $0,02 (0,03%) к уровню закрытия предыдущей сессии и торговались у $64,6 за баррель. За четверг Brent подорожала на $0,62 (0,97%), до $64,62 за баррель.

Февральский фьючерс на WTI дешевел в Нью-Йорке утром на $0,01 (0,02%), до $58,51 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,71 (1,23%), до $58,52 за баррель.

15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

В частности, Китай пообещал увеличить закупку энергоносителей из США на $52 млрд в течение двух лет, однако некоторые участники рынка сомневаются в возможности Пекина выполнить это обязательство.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году на уровне 2,1 млн б/с. Оно также подсчитало, что страны ОПЕК в декабре 2019 года добыли 29,44 млн баррелей в сутки по сравнению с 29,62 млн б/с месяцем ранее, исполнив сделку ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи на 181%.