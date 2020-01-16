 Нацбанк отменил запрет использовать счета предпринимателей для личных нужд

Соответствующее решение утверждено новым постановлением правления НБУ №7 от 15 января, которое вступает в силу с 17 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Требование Национального банка осуществлять по текущим счетам ФЛП только те расчетно-кассовые операции, не связанные с собственными потребностями, и право перечислять средства на свой счет после уплаты всех налогов и сборов, вызвало непонимание у бизнес-сообщества во время ее применения. Прислушиваясь к мнению банков и их клиентов, Национальный банк отменил эту норму, чтобы устранить манипуляции и возможные препятствия для деятельности предпринимателей", – сказано в сообщении.

В то же время Национальный банк отмечает, что его позиция остается неизменной: с 2003 года действует норма, что текущие счета физических лиц не могут использоваться для проведения операций, связанных с предпринимательской деятельностью.

"Поскольку банковская система должна быть защищена от рисков осуществления финансовых операций с признаками фиктивности, Национальный банк обсудит с Государственной налоговой службой механизмы, направленные на минимизацию этих рисков", – отмечают в НБУ.

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Как сообщалось, ранее приостановить действие указанной нормы пообещал глава НБУ Яков Смолий.

Напомним, со 2 января Национальный банк ввел запрет использовать текущие счета физлиц-предпринимателей для осуществления операций, связанных с личными потребностями.

Как пояснили в НБУ, для этого ФЛП должно предоставить банку любой расчетный документ об уплате налогов и сборов или документ из личного кабинета в ГНС об отсутствии налогового долга, либо указать отсутствие налогового долга в графе "Назначение платежа" в расчетном документе.

Ранее НБУ отмечал, что новая норма носит уточняющий характер, поскольку действующие требования и так предполагают, что ФЛП могут тратить средства с такого счета только для предпринимательской деятельности. В то же время банкиры указывают на невозможность проконтролировать цели расходов и ожидают разъяснений от регулятора.