 Credit Suisse спрогнозировал рост экономики Украины на 4%

Об этом свидетельствует отчет банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наше главное ожидание от украинской экономики состоит в том, что в ближайшие годы она будет расти на уровне или выше 4%, что немного выше ее потенциала", – указано в материалах отчета.

"Если наша точка зрения верна, инвесторам следует рассмотреть возможность более высокого коэффициента выплат для ВВП-варрантов с 2021 года (40% вместо 15%, если реальный рост ВВП достигнет 4%)", – отметили аналитики.

При этом интерес к рынку ценных бумаг Украины сохранится в этом году, что поддержит курс национальной валюты. Однако НБУ продолжит участие в валютных интервенциях, сдерживая дальнейшее укрепление гривни, предполагают в Credit Suisse.

"В дальнейшем мы ожидаем умеренного ослабления гривни на фоне более низкой разницы в процентных ставках, более широкого дефицита счета текущих операций и более активной политики НБУ по сдерживанию укрепления гривны", – указано в отчете.

Центробанк также продолжит устойчиво снижать учетную ставку в 2020 году, предполагают аналитики.

"Если инфляция останется близкой к текущей или будет незначительно выше (как мы прогнозируем), НБУ продолжит снижение учетной ставки до 9% в 2020 году", – указано в материалах.

По прогнозу банка, инфляция в 2020 году вырастет до 6% по сравнению с 4,1% в 2019 году.