 Суркисы подали иск к Порошенко в Лондоне на $140 миллионов, – СМИ

Об этом пишет издание ZN.UA со ссылкой на источники, передает БизнесЦензор.

"На сегодняшний день иск подан, зарегистрирован и принят судом в соответствии со всеми процедурами. В течение четырех последующих месяцев стороны должны передать суду весь пакет документов, доказательств и требований, после чего ориентировочно в мае 2020 года состоится первое заседание", – пишет издание.

При этом Игорь Суркис отказался комментировать эту информацию, ссылаясь на рекомендации своих юристов.

По данным издания, 2015 году Петр Порошенко сделал братьям Суркисам предложение продать принадлежащие им 24,6% акций телеканала за $140 млн с рассрочкой оплаты на восемь лет. Однако в 2016 году Порошенко от сделки отказался, хотя договор уже был подписан.

Но после национализации "Приватбанка" в декабре 2016 года переговоры возобновились. Однако тогда условия продажи Суркисами 25% акций телеканала изменились. Якобы Порошенко предлагал вернуть в обмен на акции конвертированные в капитал в процессе национализации "Приватбанка" средства Суркисов на сумму $248,6 млн, 574 тыс. евро и 1,04 млрд грн. Сведения об этих переговорах Суркисы якобы планируют предъявить Лондонскому арбитражу как объяснение причины срыва первоначальной сделки с Порошенко.

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Напомним, в мае 2019 года совладелец телеканала Игорь Коломойский заявил, что братья Суркисы планируют подать иск в английский суд к пятому президенту Украины Петру Порошенко из-за якобы несостоявшейся сделки по продаже главе государства около 25% принадлежащих братьям акций телеканала "1+1".

Как утверждал бизнесмен, в феврале 2016 года Порошенко "вышел на сделку с Суркисами" и хотел купить у них 25%, а затем договариваться с ним о покупке еще 25% телеканала. Сумма сделки с Суркисами, по словам Коломойского, оценивалась в $240-250 млн.