[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.91 26.41
 Энергетика
  280  0
Все про:Германия (735) закрытие (57) альтернативная энергетика (431)

 Германия утвердила график отказа от угольных электростанций

Правительство Германии достигло соглашения с местными властями и энергетическими компаниями, что позволит стране избавиться от угольных электростанций к 2038 году.

Об этом сообщает Financial Times, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

По условиям сделки федеральное правительство выплатит компенсации региональным властям на общую сумму 40 млрд евро. Еще 4,35 млрд евро будет перечислено энергетическим компаниям, которым придется закрыть свои угольные электростанции.

Канцлер страны Ангела Меркель выдвинула идею отказа от угля в качестве источника электроэнергии в прошлом году. Однако столкнулась с сопротивлением региональных властей, в частности земель Северный Рейн-Вестфалия, Бранденбург и Саксония, где находится большая часть угольных электростанций.

К тому же 2038 году Германия должна полностью отказаться и от атомной энергетики. Власти страны рассчитывают, что потребности Германии в электроэнергии будут на 65% удовлетворяться за счет возобновляемых источников энергии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170332
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Кабмин Нацполиция НБУ Россия экономика
 
 
 
 
 
 вверх