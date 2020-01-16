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 Кабмин утвердил перечень опорных больниц в регионах

Кабинет министров на заседании 15 января принял распоряжение "Об утверждении перечня опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах на период до 2023 года".

Как сообщает пресс-служба Минздрава, перечень опорных заведений определен на основе соответствующей Методики формирования сети при участии представителей Национальной службы здоровья, Министерства развития общин и территорий, представителей проекта USAID "Поддержка реформы здравоохранения" и областных государственных администраций, передает БизнесЦензор.

"Одним из главных условий формирования перечня стала доступность учреждений для пациентов. Путь в больницу не должен превышать 1 час", – отмечается в сообщении.

В перечень включены учреждения здравоохранения, отвечающие требованиям или которые могут быть повышены до уровня многопрофильных больниц интенсивного лечения первого или второго уровня.

Таким больницы должны обеспечивать безопасность медицинской помощи на основе доказательной медицины, своевременность доступа к медицинской помощи, экономическую эффективность, которая заключается в обеспечении максимально возможного качества медицинской помощи при рационального и экономного использования ресурсов.

"Эти учреждения будут иметь надлежащую рабочую нагрузку и обеспечат надлежащий уровень безопасности пациента", – отмечают в Минздраве.

Напомним, что осенью по инициативе Кабинета Министров Украины были смоделированы сети предоставления всех публичных сервисов и услуг, таких как образование, медицина, социальные услуги, административные услуги и т.д. в каждой области.

Как сообщалось, до конца года области должны были сформировать планы оптимизации сетей объектов предоставления публичных услуг, в том числе сети больниц.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170329
 
 
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